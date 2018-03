Gerade erst startete Helene Fischer (33) ihre nächste große Tournee durch Deutschland: Die Auftaktshow in Hannover riss die Fans ziemlich von den Socken. Kein Wunder, schließlich übertrifft die Sängerin dieses Mal mit Bühnenperformance, Entourage und Technik alles bisher da gewesene! Wie Bild berichtet, haben die 69 Konzerte in den größten Städten Deutschlands eine Länge von knapp drei Stunden, in denen der Megastar 26 Songs performt und stolze sechs Mal das Kostüm wechselt. Doch auch hinter den Kulissen herrscht Ausnahmezustand. Knapp 150 Leute gehören zu Helenes fester Entourage. Um die Bühne aufzubauen, werden noch knapp 200 weitere örtliche Mitarbeiter benötigt. Und die ackern am Ende stolze 30 Stunden, bis auch das letzte Kabel verlegt ist.



