Janni Hönscheids (27) und Peer Kusmagks (42) Sohn litt an einem Trauma! Das Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Paar bekam im August sein erstes Kind. Mit der Geburt des kleinen Emil-Ocean kamen aber auch die ersten kleinen "Problemchen". Denn ihr Kleiner weinte und weinte. Ärzte behaupteten, dass der Wonneproppen ein sogenanntes "Schreibaby" sei, aber davon waren die Eltern nicht überzeugt. Sie suchten einen Osteopathen auf und tatsächlich erkannte der die Ursache für das Weinen. Bei einem Event in Berlin verrieten Janni und Peer gegenüber Promiflash: "Also Emil-Ocean hatte auch eine Phase, in der er ziemlich viel geschrien hat. [...] Weil er halt auch einfach ein Trauma hatte und sich sehr, sehr viel verkrampft hatte wegen dieser sehr stressigen Geburt."



