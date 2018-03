Erobert der Club der roten Bänder jetzt die ganze Welt? Bisher begeistern zwei Staffeln des TV-Hits in Deutschland nicht nur die Fans, sondern auch die Kritik: 13 Preise räumte die Serie bislang ab. Im April 2018 könnte sogar ein "International Emmy Kids Award" für die beste Serie dazukommen – eine riesige Ehre für den Cast um Tim Oliver Schultz (29), Luise Befort (21) und Co. "Es fühlt sich ein bisschen wie Champions League an, weil es aus allen Ländern ist… Ich glaube, das ist die größte Nominierung, die wir bis jetzt hatten", freute sich Timur Bartels (22) im Promiflash-Interview.



