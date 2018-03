Neuer Erfolg für Pietro Lombardi (25) und Kay One (33)? Mit ihrer Single "Señorita" landen der Sänger und der Rapper national einen Mega-Erfolg. Auf YouTube wird die Nummer inzwischen mehr als 37 Millionen Mal geklickt. Jetzt macht das Dream-Team bekannt: Der Song erreicht am Mittwochmorgen Gold-Status! Bedeutet: 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland. Für viele Fans kommt es nun allerdings noch besser! Auf Promiflash-Anfrage bestätigt Kay One: "Pietro und ich sitzen an einer neuen Single, die wirklich unfassbar wird. Von uns beiden wird 2018 definitiv sehr, sehr viel kommen!"



