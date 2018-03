Diese verrückte Style-Reise muss ihr erst einmal jemand nachmachen. In den letzten Jahren hat sich Katy Perry (33) vom unschuldigen Schneewittchen zum frechen Vamp entwickelt – und dabei keinerlei crazy Looks ausgelassen. Von Blau über Blond, Türkis, Bunt und Lila – vor allem die ursprünglich schwarze Mähne der Sängerin musste in den vergangenen 9 Jahren ordentlich herhalten. Dazu ein Klamottenstil zwischen schrill, abgespaced und herrlich weiblich – diesen Mix beherrscht definitiv nur Katy! Happy Birthday!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de