Endlich ist der langersehnte dritte Teil von Fack ju Göhte da! Zur Premiere in München traf Promiflash die Hauptdarsteller und fragte nach, ob sie in ihrer Schulzeit genauso schräg wie Chantal (Jella Haase, 24), Burak (Aram Arami) und Co. drauf waren. "Aaah, ich hab das Klassenbuch mal verbrannt!", fiel Lucas Reiber (24) daraufhin ein wenig schuldbewusst ein. Auch die anderen Schauspieler hatten es zum Teil faustdick hinter den Ohren.



