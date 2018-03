Jetzt kommt es noch härter für Faisal Kawusi (26)! Aktuell schweben krasse Vorwürfe gegen den Comedian im Raum. In seinem Show-Programm, performt auf der "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", soll der 26-Jährige Motsi Mabuse (36) offen beleidigt haben. Die konkrete Anschuldigung: Der Ex-Let's Dance-Kandidat soll die Ausdrucksweise seiner ehemaligen Jurorin mit der eines Affen verglichen und das noch mit grunzenden Urwald-Geräuschen bekräftigt haben. Die Folge: Die Show ist aus der WDR- und 1LIVE-Mediathek entfernt worden. Damit ist die Sache aber noch nicht vom Tisch. Motsis Schwester Oti (27) stellte sich jetzt via Instagram schützend vor ihre Sis: "Es macht mich wirklich wütend, Menschen mit rassistischen Witzen um sich schlagen zu sehen, alles im Namen der Comedy. Faisal Kawusi: Das ist nicht okay." Unter dem Beitrag zeigten daraufhin auch viele andere Mitglieder der "Let's Dance"-Familie ihr Erstaunen.



