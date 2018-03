Was halten Faisal Kawusis (26) Let's Dance-Kollegen von seinem rassistischen Witz gegenüber Motsi Mabuse (36)? Der Komiker soll die Südafrikanerin offen beleidigt und mit Affen verglichen haben. Im Promiflash-Interview beim New Body Award in Berlin konnte sich Maximilian Arland (36) nicht vorstellen, dass der Spruch ernst gemeint gewesen sei: "Faisal trägt sein Herz auf der Zunge. Ich weiß, dass er gerne einen raushaut, ohne darüber nachzudenken. Er hat sich ja entschuldigt. Von dem her, sei es ihm verziehen." Jorge Gonzalez (50) bekam von der Geschichte zwar nichts mit, doch er stellte klar, dass alles seine Grenzen habe.



