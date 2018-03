Hat Sarah Lombardi (25) einen neuen Verehrer? Die DSDS-Prinzessin ist momentan nicht in festen Händen und genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! Ist damit jetzt vielleicht bald Schluss? Promiflash fragte bei der Premiere des dritten Teils von Fack ju Göhte bei Farid Bang (31) nach, ob er sich eine Liaison mit der Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25) vorstellen könnte. "Nein, Pietro, der ist doch mein Freund! Da kann ich so was – so was kommt nicht infrage! Der Pietro ist ein guter Typ", stellte der Rapper klar.



