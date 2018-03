Mit dieser Offenbarung hat ihre Community wohl nicht gerechnet! In ihren Social-Media-Clips wirkt Dagi Bee (23) stets wie eine verantwortungsbewusste Frau, die nicht nur viel Wert auf ihr Äußeres, sondern auch auf ihre Gesundheit legt. Doch das war nicht immer so: "Ich habe knapp sechs Jahre lang geraucht! Das Ganze hat sich natürlich vermehrt. Man wurde dann auch ein bisschen älter und irgendwie wurde es dann so normal!", erinnert sich die Web-Beauty in ihrem aktuellen YouTube-Video an den Teufelskreis.



