In der beliebten Disney-Telenovela "Soy Luna" haben Luna (Karol Sevilla, 17) und Matteo (Ruggero Pasquarelli, 23) eine komplizierte Beziehung. Die zwei verlieben sich ineinander, doch können trotzdem nicht unbeschwert zusammen sein. Das Gefühls-Drama spielt sich aber nur auf den Fernseh-Bildschirmen ab, denn im wahren Leben verbindet sie bloß eine gute Freundschaft. Während Ruggero seit dem Jahr 2014 seine Violetta-Kollegin und die YouTube-Bekanntheit Candelaria Molfese (26) liebt, ist Karol Single – doch Fans der beiden vermuten etwas ganz anderes. Für sie ist klar: Ruggerol, wie Karol und Ruggero liebevoll genannt werden, sind heimlich ein Liebes-Paar! Aber was ist wirklich dran an den Gerüchten?



