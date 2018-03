Diesen Antrag wünscht sich wohl jede Frau! Im September geht Dominic Harrison (26) ganz romantisch in New York vor seiner Sarah Nowak (26) auf die Knie und stellt ihr die Fragen aller Fragen. In einem Youtube-Video sprachen die frisch Verlobten jetzt über die süßen Details! "Und dann war ich so voll überfordert und er hat die schönsten Sachen zu mir gesagt", schwärmte die Bald-Mama in dem Clip.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de