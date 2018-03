Wenn das mal nicht eine Baby-Party war, wie sie im Buche steht! Sarah Nowak (26) ist aktuell schon in der 35. Schwangerschaftswoche – Töchterchen Mia Rose lässt also nicht mehr allzu lange auf sich warten. Eines musste Mama vor der Geburt allerdings unbedingt noch erledigen: eine Baby Shower! Mit lustigen Spielen, einer vierstöckigen Torte, einer riesigen Menge an rosafarbener Dekoration feierte Sarah jetzt in ihrem Zuhause in Günzburg. Nur einer fehlte beim rauschenden Fest: ihr Verlobter Dominic Harrison (26). Denn zur Feier waren nur ihre weiblichen und ihren engsten Familienmitglieder und Freunde geladen – der Bald-Papa wurde für diese Frauenangelegenheit kurzerhand aus der Wohnung verbannt. Statt ihm stand Sarah ihre BFF Liz Kaeber (25) zur Seite.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de