Bei Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (26) läuten schon im November die Hochzeitsglocken! Erst im September macht der Personal Trainer seiner Liebsten in New York einen romantischen Antrag – jetzt wollen sich die werdenden Eltern noch vor der Geburt ihrer Tochter das Jawort geben! "Wir haben auch schon ein Datum. Und zwar werden wir am 11.11.2017 heiraten", erzählte Sarah in einem Youtube-Video. Die standesamtliche Trauung soll im kleinen Kreise bei Kerzenschein stattfinden.



