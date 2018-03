Die deutschen Promis freuen sich auf ein Jelena-Comeback! Nach ihrer Trennung von The Weeknd (27) wird Selena Gomez (25) zuletzt verdächtig oft mit ihrem Exfreund Justin Bieber (23) gesichtet. Fans vermuten, dass die zwei wieder zueinanderfinden werden. Am Mediariser / ERDEM x H&M fragt Promiflash bei den Stars nach, was sie von einer Reunion der beiden halten würden. "Ich fände es toll, wenn die wieder zusammenkommen", schwärmt It-Boy Riccardo Simonetti. Ähnlich geht es auch Schauspielerin Sila Sahin (31): "Ich glaube, ich würde mich freuen, ja. Sie waren in ihrer Jugend sehr lange zusammen und ich fand die auch immer sehr süß, also klar, alte Liebe rostet nicht, oder so."



