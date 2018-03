Waren die Gefühle für ihren Ex einfach noch zu stark? Wie People berichtet, haben sich Selena Gomez (25) und The Weeknd (27) nach zehn Monaten Beziehung getrennt. Kaum ist die Sängerin wieder Single, wird sie mit ihrem Verflossenen Justin Bieber (23) gesichtet. Und der will jetzt alles daran setzen, Sel und ihre Familie von sich zu überzeugen. "Justin ist sich bewusst, dass Selenas Familie nicht gerade begeistert darüber ist, dass sie wieder zusammen abhängen. Sie sind der Meinung, dass er Selena viel Kummer bereitet hat. Justin hofft, dass er ihnen jetzt beweisen kann, dass er sich geändert hat", soll ein Freund des Musikers dem Magazin anvertraut haben.



