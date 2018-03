Ist Nico Schwanz (39) wieder vergeben, und zwar an ein Double seiner Ex? Anfang August hatte ihn Saskia Atzerodt (25) per SMS abserviert. Nachdem die ehemalige Bachelor-Kandidatin schon beim Flirten beobachtet wurde, sorgt jetzt auch Nico für ordentlich Gesprächsstoff. Am Samstag begleitete ihn Vanessa Schmitt zu einem Fashion-Event in Düsseldorf. Auf der After-Show-Party hatten die beiden Models viel Spaß, wie Nico in seiner Instagram-Story verriet. Seinen Fans fiel sofort die Ähnlichkeit zwischen Saskia und der amtierenden Miss Tuning auf. Promiflash hat nachgehakt, doch der 39-Jährige will sich bisher nicht zu der Sache äußern.



