Ist die Dauerbeobachtung eine Belastung für Selena Gomez (25) und Justin Bieber (23)? Am Wochenende besuchten die Musiker innerhalb eines Tages zweimal eine Kirche in Los Angeles. Dabei achteten sie darauf, nur getrennt voneinander aufzutauchen. Einen Tag später fuhren die Sänger zumindest fast zeitgleich zum Gottesdienst. Das Hin und Her überrascht, denn bei ihren letzten Dates hatten sie sich noch offen gezeigt. Was steckt hinter ihrem Versteckspiel? Bisher haben sich weder Justin noch Selena zu ihrem Liebes-Comeback geäußert.



