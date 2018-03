Vom Internet ins Fernsehen! Mit ihrem Kanal Sallys Welt und mit mehr als einer Million YouTube-Abonnenten ist Saliha Özcan der erfolgreichste Foodchannel in Deutschland. Im Promiflash-Interview erklärte die Grundschullehrerin, was ihr in ihren Videos besonders wichtig ist: "Man vergisst wirklich ganz oft die Basics und wer die Basics nichts beherrscht, kann eben auch die ausgefalleneren Sachen nicht machen." Ihre Rezepte begeistern seit fünf Jahren die Netzgemeinde und ab dem 26. November auch die TV-Zuschauer. Vier Folgen von "Sally backt" zeigt VOX, in der die 29-Jährige gemeinsam mit jungen Zuschauern eine ganz persönliche Motivtorte zubereiten wird.



