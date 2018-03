Was ein Anblick! Brooklyn Beckham (18) lässt im Fitnessstudio seine Muskeln spielen. Allerdings nicht alleine! An seiner Seite: sein jüngerer Bruder Cruz Beckham (12). Der Nachwuchssänger eifert seinem Geschwisterteil nach und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen! Aber Halt: Wer in der Beckham-Familie ist eigentlich die Sportskanone? Wer denkt, dass Papa David (42) als ehemaliger Profi-Fußballer auf Platz eins steht, der irrt. Cruz ist mit seinen zwölf Jahren ein echtes Allroundtalent.



