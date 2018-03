Wenn das mal nicht nach der ganz großen Liebe aussieht: Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Birgit Schrowange (59) mit dem neuen Mann an ihrer Seite: Nach über elf Jahren ist das TV-Gesicht nun wieder glücklich vergeben – an den Schweizer Geschäftsmann Frank Spothelfer. Nach ihrem Liebes-Outing zeigten sich die Turteltauben jetzt zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich. Bei der Bambi-Verleihung in Berlin stellte die Moderatorin den Fotografen stolz ihren Schatz vor – und der konnte sich sehen lassen: Birgit zum Strahlen bringt ein großer, schlanker Man mit grünen Augen unter ergrautem, aber vollem Haar.



