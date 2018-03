Große Freude oder Missgunst? Am Donnerstagabend legte sich Helene Fischer (33) mal wieder richtig ins Zeug – bei der Bambi-Verleihung räumte sie mit "Achterbahn" und Co. ihren dritten Preis ab! Aber freuen sich auch die Promis mit dem Schlagerstar? Heiko (18) und Roman Lochmann (18) sind sich einig: "Helene ist irre-krass!", schwärmen die Lochis im Promiflash-Interview. Auch Nachwuchsmodel Stefanie Giesinger (21) ist ein Fan: "Ich liebe Helene, ich habe sie bei den Proben gesehen, alter Falter, also wie sie da diese Performance hinlegt!" Das Lob dürfte Helene eine echte Stütze sein, denn die 33-Jährige hatte zuletzt mit fiesem Hate zu kämpfen.



