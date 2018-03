Alle guten Dinge sind drei! Brooklyn Beckham (18) und Chloë Moretz (20) schweben derzeit auf Wolke sieben. Beim dritten Beziehungsanlauf scheint es bei den beiden aktuell nicht besser laufen zu können, wie dieser Schnappschuss beweist. Am Filmset zum Streifen "The Widow" wird Chloë jetzt mit einem ganz besonderen Klunker an ihrem linken Ringfinger gesichtet! Das goldene Schmuckstück trägt ein eingraviertes "B" – die Initiale von Freund Brooklyn. Ob die Liebe der beiden also dieses Mal endlich hält?



