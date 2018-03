Sie zog alle Blicke auf sich, denn Grace Capristo (27) ist für ihren stilsicheren Modegeschmack bekannt! Dass sie sich bei der Bambi-Verleihung für ein ganz besonderes Outfit entscheiden würde, war also klar. Mit so viel Mut hatten die Fotografen jedoch bestimmt nicht gerechnet: In einem Traum aus Glitzer inklusive XXL-Ausschnitt verzauberte die Sängerin nationale und internationale Gäste. Für Grace selbst keine große Nummer, wie sie im Promiflash-Interview meinte: “Ich liebe es, rumzuexperimentieren. Ich denk’ dann immer: Oh, das ist doch nett. Passt das zu mir oder ist das ein bisschen too much? Aber so wirklich viel über Mut denke ich da nicht nach.”



