Die Lochis werden von Tausenden Fan-Girls angehimmelt. Das ist manchmal gar nicht so angenehm für die YouTube-Stars. Erst kürzlich hagelte es traurige Kommentare, weil Roman Lochmann (18) in einem "Normal vs. übertrieben"-Clip rumknutschte. Promiflash traf die Jungs jetzt auf der McDonald’s Benefiz Gala und hakte nach. Würden die beiden eine Freundin öffentlich machen, wenn sie denn vergeben wären? "Das ist wirklich schwer da überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil das, glaube ich, auch negative Folgen haben kann", erklärte Roman. Sind er und sein Zwillingsbruder Heiko Lochmann (18) insgeheim vielleicht sogar schon vergeben?



