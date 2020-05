Gehen Roman Lochmann (20) und Heiko (20) sich auch mal so richtig auf den Keks? Die zwei Brüder hatten von 2011 bis 2019 nicht nur unter dem Künstlernamen Die Lochis gemeinsam lustige YouTube-Clips veröffentlicht, sondern standen auch als Musiker zusammen auf der Bühne. Dass die beiden jahrelang so intensiv zusammengearbeitet haben, ist Beweis genug, dass sie bestens miteinander auskommen. Im Promiflash-Interview verraten die Webstars aber, was sie gegenseitig zur Weißglut bringt!

Im vergangenen Jahr plauderte Heiko in einem Gespräch aus, dass ihn die Un­or­dent­lich­keit seines Zwillings manchmal extrem nerve – dabei fiel ihm sogar ein konkretes Beispiel ein: "Wir haben letztens Anzüge für eine Veranstaltung gekauft, und Roman hat die einfach im Taxi liegenlassen." Darüber hinaus schiebe er auch gerne mal die Schuld auf andere. "Wenn er irgendetwas verloren hat, bin generell erst einmal ich daran schuld", behauptete Heiko. Meistens würde Roman die vermissten Gegenstände zwei Minuten später dann in seinem Rucksack wiederfinden.

Der Beschuldigte stritt die Vorwürfe zwar nicht ab – hatte aber umgekehrt auch so einiges an Heikos Verhalten auszusetzen: "Also manchmal ist es einfach so schwer, mit ihm über irgendwelche Sachen zu diskutieren. Dann macht er aus einer Mücke so einen Elefanten." Die Kritik nimmt Heiko aber überhaupt nicht an und behauptet sogar, dass sich eigentlich nicht er, sondern Roman so verhalte.

Instagram / romanlochmann Roman und Heiko Lochmann im Februar 2020

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann im März 2020

Instagram / heikolochmann Roman und Heiko Lochmann im Oktober 2019



