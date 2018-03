Niedliches Baby-Planschen bei Isabell Horn (33)! Der Ex-GZSZ-Star wird im März das erste Mal Mama – und gibt ihren Fans seitdem immer wieder Updates über ihre kleine Prinzessin. Auch in ihrem aktuellen YouTube-Video gibt Isabell ihren Followern wieder einen niedlichen Einblick in ihr Leben als Neu-Mama: Mit ihrer Tochter Ella ging es für die Schauspielerin jetzt zum Babyschwimmen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de