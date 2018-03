Sie stellen ihre Liebe auf die Probe – und fliegen in den gemeinsamen Kuschelurlaub! Erst seit wenigen Wochen sind Love Island-Gewinnerin Elena Miras und Mike Heiter ein Paar. Nach jeder Menge Hate und Trubel brauchten die Turteltauben jetzt eine Auszeit – und verzogen sich auf eine echte Liebes-Insel: Im thailändischen Phuket genießen die beiden die Zweisamkeit, lassen ihre Follower jedoch fleißig auf Social Media an ihrem Trip teilhaben. In zahlreichen heißen Clips und auf süßen Fotos busseln Mike und Elena ihr Glück in die Welt und zeigen, wie verliebt sie wirklich sind.



