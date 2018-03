Endlich spricht er Klartext! Seit einigen Wochen zeigt sich Nico Schwanz (39) mit einer neuen Frau an seiner Seite. Bisher rückte das Männermodel weder Details über die Unbekannte heraus, noch wollte er sich über seinen Beziehungsstatus äußern. Bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" entlockte Promiflash dem Realitystar endlich ein Gefühlsupdate: "Ich habe keine Freundin, definitiv nicht! Ja, aber es gibt eine Frau, die in mein Leben jetzt gekommen ist, die mir so viel gibt, was ich vorher nicht bekommen habe”, zeigte sich der Blondschopf megahappy.



