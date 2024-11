Kryptischer Post: Wird Nico Schwanz womöglich bald Papa?

Nico Schwanz (46) und seine Partnerin Viktoria Schuler, auch Dodi genannt, sind überglücklich miteinander. Das machen sie auch immer wieder mit niedlichen Posts auf Instagram deutlich. Nun teilt der Realitystar erneut ein Bild der beiden, wie sie aneinandergekuschelt in die Kamera grinsen und verkündet aufregende Neuigkeiten. "Wir sind mega glücklich und wisst ihr was? Wir bekommen bald Zuwachs", schreibt Nico unter das Pärchenbild.

Weitere Informationen gibt das Male-Model aber nicht preis. Ob es sich also wirklich um Babynews handelt, ist daher nicht eindeutig festzumachen. Zwar nehmen viele der Fans die News so hin und gratulieren bereits zum ersten gemeinsamen Nachwuchs, doch zwischen die Gratulanten schleichen sich auch skeptische User. "Baby oder Haustier?", fragt sich ein Follower und ein weiterer User kommentiert: "Welpen? Glückwunsch."

Vielleicht werden sie ja bald mehr zu ihrem mysteriösen Familienzuwachs verraten. Ab dem 30. November feiern Nico und Dodi nämlich ihr gemeinsames TV-Debüt in der neuen Staffel von Forsthaus Rampensau. Auf 1.300 Metern Höhe werden sie gegen acht andere prominente Duos in der Joyn-Sendung um das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro kämpfen.

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und seine Freundin Dodi, November 2024

Instagram / _missdodi Nico Schwanz mit seiner Partnerin Dodi

