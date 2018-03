In ihr hat er endlich die große Liebe gefunden! Seit mehreren Monaten sind Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (33) und Topshop-Erbin Chloe Green (26) total in love. Nachdem der Ex-Knacki für die Unternehmertochter sogar seine Ehefrau verließ, offenbart er jetzt seine großen Gefühle im Liebesinterview mit Mirror: "Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich. Wir haben ineinander die Liebe gefunden und sind so verliebt und sehr glücklich!" Der 33-Jährige geht sogar noch weiter: "Sie ist der fleißigste Mensch, den ich kenne und ich bin sehr dankbar, sie zu haben!"



