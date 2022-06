Tolle Nachrichten von Chloe Green (31)! Die Topshop-Erbin hatte in den vergangenen Jahren so einiges Liebeschaos mitgemacht. Gemeinsam mit dem Mugshot-Hottie Jeremy Meeks (38) führte eine einige Jahre eine On-off-Beziehung – doch auch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jayden konnte eine Trennung des einstigen Traumpaares nicht verhindern. Seit 2019 schwebt die gebürtige Engländerin gemeinsam mit ihrem Freund Manuele Thiella auf Wolke sieben – und aktuell könnte das Paar wirklich nicht glücklicher sein: Chloe und ihr Freund erwarten Nachwuchs!

Auf Paparazzibildern, die The Sun vorliegen, wurden Chloe und ihr Freund Manuele am Samstag Arm in Arm bei einem gemeinsamen Spaziergang in St. Tropez abgelichtet – dabei fiel vor allem ein niedliches Detail ins Auge! Chloe ist schwanger und kann sich bereits über eine kleine Babykugel freuen.

Ihren immer praller werdenden Babybauch setzte die hübsche Brünette in einem blauen, eng anliegenden Maxi-Kleid in Szene. Zu ihrem eleganten Look kombinierte sie eine enge Halskette und Diamantenohrringe.

