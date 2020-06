Jeremy Meeks (36) lässt seinen Sohn eine besondere Erfahrung machen. Der US-Amerikaner ist nicht nur ein berühmtes Male Model, das vor ein paar Jahren durch ein Polizeifoto von einer Modelagentur entdeckt worden war – Jeremy ist auch stolzer Vater von zwei Kindern. Mit seiner Partnerin Chloe Green (29) konnte er vor zwei Jahren den kleinen Jayden auf der Welt begrüßen. Aus seiner Ehe mit Ex-Frau Melissa hat er seinen Sohn Jeremy Jr. Mit diesem war Jeremy nun bei einer Protestaktion unterwegs.

Am vergangenen Sonntag wurde das Vater-Sohn-Gespann in Beverly Hills auf einer Demonstration der Bewegung "Black Lives Matter" gesehen, wie einige Aufnahmen der Daily Mail zeigen. Mit strengem Blick und freiem Oberkörper reckt der 36-Jährige seine Faust in die Höhe, während der Elfjährige neben ihm her läuft. Derzeit gibt es sehr viele Protestmärsche der internationalen Bewegung, auch in vielen anderen Ländern. Grund dafür ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der Ende Mai bei einer polizeilichen Festnahme zu Tode kam.

Nicht nur Jeremy nahm seinen Spross mit zu einer solchen Veranstaltung. Auch die ehemalige Bachelor-Kandidatin Amanda Stanton (30) ging mit ihrer sechsjährigen Tochter Charlie auf die Straße gegangen, um sich gegen Rassismus und Polizeigewalt auszusprechen. Dafür hat das Reality-TV-Sternchen zahlreiche positive Fan-Reaktionen geerntet.

Krick, Jens / ActionPress Jeremy Meeks bei der Lambertz Monday Night 2020

Instagram / jmeeksofficial Jeremy Meeks und sein Sohn Jeremy Junior

Instagram / amanda_stantonn Amanda Stanton und ihre Tochter Charlie



