Trauriges Geständnis von Anne Wünsche (26)! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin will in ihrem neuesten YouTube-Video eigentlich nur ein paar Fan-Fragen beantworten. Aber eine davon bringt sie völlig aus der Fassung. Als jemand wissen möchte, ob sie eine Sache in ihrem Leben ändern würde, bricht Anne in Tränen aus: "Ich bin ein Mensch… oh Gott, das belastet mich voll, ich weiß nicht so richtig, wer ich bin, glaube ich. Ich glaube, das ist so das schlimmste, womit ich so zu kämpfen habe." So würde die Vloggerin gern mehr Selbstvertrauen haben.



