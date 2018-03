Gil Ofarim (35) ist beliebter denn je – vor allem bei den deutschen Promis. Nach seinem Sieg bei Let's Dance Anfang des Jahres durfte der Sänger und Tänzer für den neuen Lambertz-Kalender posieren. Zum Thema "Life is a Dance" stellte er einen heißen Tango nach. Bei einem hat er damit auf jeden Fall einen Stein im Brett.

Julian F.M. Stoeckel (30) verriet gegenüber Promiflash: "Also Gil Ofarim, den finde ich ja unglaublich süß. In den war ich schon verknallt, da war ich 14 oder 12, da hat der gerade seine Popsänger-Karriere angefangen, mit seinen langen Haaren und ich hab gedacht, ich knie nieder, ist der schön!" Und auch Nico Schwanz (39) und Daniela Michalski sind hin und weg vom Dancing-Star!



