Die Jetset-YouTuber Roman (18) und Heiko Lochmann (18) kamen vergangenen Samstag ganz schön rum – den Fans zuliebe! Trotz vollem Terminkalender wollten es sich die Zwillinge nicht nehmen lassen, ihre Follower bei gleich zwei verschiedenen Events zu sehen. Deshalb wurde für die beiden 18-Jährigen kurzerhand ein Privatjet gechartert. Der machte es ihnen möglich, innerhalb eines Tages bei der Stylorama in Dortmund und der Radio 7 Charity Night in Ulm aufzutreten – und anschließend ging es dann noch nach Wien! "Was war das gestern für ein Tag? Megaaufregend aber auch megaanstrengend!", kommentiert Roman die unglaubliche Tagesreise.



