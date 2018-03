Seit Tagen begeistern Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) ihre Fans mit der langersehnten Liebes-Reunion. Auch Die Lochis sind darüber ziemlich happy. Im Promiflash-Interview auf der Stylorama 2017 erklären sie, warum alle "Jelena" so lieben: "Ich glaube, alle wollen, dass die zurückkommen, dass Selena und Justin… die sind einfach ein Traumpaar!" Und das Traumpaar wird in letzter Zeit immer wieder beim Turteln erwischt. Das Liebeswunder ist also wahr geworden.



