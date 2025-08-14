Darum benutzt Benny Blanco das Parfüm seiner Selena Gomez

Benny Blanco (37) hat einen besonders duftenden Weg gefunden, um seiner Verlobten Selena Gomez (33) nahe zu sein – selbst wenn sie getrennt sind. In einem TikTok-Video gestand der Musikproduzent, dass er Selenas neues Parfüm aus ihrer Rare-Beauty-Kollektion gerne "überall" aufsprüht, um sich an sie zu erinnern. "So kitschig", witzelte Selena lachend über Bennys süße Geste, die jedoch auch sie zum Lächeln brachte.

Selena wollte außerdem wissen, welche Gefühle der Duft bei ihrem Verlobten auslöst. Sein verschmitztes Lachen verriet womöglich mehr, als er zugeben wollte. "Ich glaube nicht, dass ich sagen darf, wohin er mich bringt", scherzte er. Dass Benny öffentlich über Gerüche spricht, ist nicht das erste Mal: Im vergangenen Jahr verriet er in einem Interview mit People, dass er gern nach einer Mischung aus "Tabak und Zuckerwatte" riechen möchte – und dabei bewusst ein Stück weit feminine Duftnoten bevorzugt.

Diese unkonventionelle Seite zeigt sich auch in Bennys Badegewohnheiten. Er plauderte gegenüber Interview scherzhaft aus, dass er nicht täglich duscht und diese Momente dann eher als langes Nachsinnen im Wasser betrachtet: "Ich kann vielleicht nicht jeden Tag duschen, aber wenn ich es tue, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es verdient habe, verbringe ich dort viel Zeit damit, über das Leben nachzudenken."

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco bei der Oscars-Verleihung 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, August 2025