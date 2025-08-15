"Only Murders in the Building": Erster Trailer zu Staffel 5

Die Fans zählen die Tage: Am 9. September 2025 startet die fünfte Staffel der beliebten Serie Only Murders in the Building. Selena Gomez (33), Steve Martin (80) und Martin Short (75) sind erneut in ihren Rollen als Mabel, Charles und Oliver zu sehen. Ein erster Trailer macht bereits jetzt deutlich, dass die Neugier auf die neuen Folgen berechtigt ist. Nicht nur die Handlung verspricht Spannung, auch die Liste der Gaststars sorgt für Aufregung. Mit dabei sind unter anderem Christoph Waltz (68), Renée Zellweger (56) und Téa Leoni.

Die Handlung kehrt diesmal zurück nach New York. Das Mordrätsel, das das Trio in der neuen Staffel aufklären will, dreht sich um niemand Geringeren als Lester, den beliebten Portier des Arconia-Gebäudes. Sein plötzliches Ableben am Ende der letzten Staffel bildet den Auftakt für weitere Wendungen und Geheimnisse, die typisch für das Format sind. Auch bekannte Namen wie Logan Lerman (33), Bobby Cannavale und Meryl Streep (76) ergänzen die Besetzung der kommenden Episoden.

Für Fans der Serie gibt es gute Nachrichten hinsichtlich des Starts: Schon am ersten Tag der Veröffentlichung dürfen sich Zuschauer auf gleich drei Folgen freuen. Danach folgen die Episoden im wöchentlichen Rhythmus. Unabhängig von diesen Details zeigt sich, dass die fünf großartigen Staffeln von "Only Murders in the Building" eine Erfolgsgeschichte sind. Besonders die Chemie zwischen den Hauptdarstellern wird von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt – nicht zuletzt ein Grund, warum die Serie weiterhin so beliebt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Martin Short, Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez bei der Premiere Only Murders In The Building

Anzeige Anzeige

Disney+ Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short in "Only Murders in the Building"

Anzeige Anzeige

Getty Images Christoph Waltz, März 2024