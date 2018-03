Melanie Müller (29) und Mike Blümer sind ein richtiges Traumpaar! Seit neun Jahren sind die beiden schon zusammen – und feiern mittlerweile auch schon ihren dritten Hochzeitstag! Im September krönen sie ihr Glück dann auch noch mit ihrer ersten gemeinsamen Tochter, Mia Rose. Doch wie hält das Ehepaar seine Liebe nach so einer langen Zeit eigentlich noch frisch? Im Promiflash-Interview verrät das Couple sein persönliches Liebesgeheimnis: "Also Ehrlichkeit und Vertrauen! Auch Privates von Geschäftlichem trennen. Und nach neun Jahren muss es auch noch in der Kiste funktionieren!"



