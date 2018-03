Exklusive Einblicke in Oana Nechiti (29) und Erich Klanns (30) Bilderbuch-Liebe! Die beiden Let's Dance-Profis sind seit mehr als acht Jahren überglücklich miteinander. Bei der Tanzshow gehören sie für das Publikum nicht nur zu den beliebtesten Crew-Mitgliedern, sondern sind auch das absolute Traumpaar der Sendung. Promiflash traf "Let's Dance"-Kollege Robert Beitsch (26) jetzt zum Interview im "Queens 45" und dort verriet er, was eigentlich die Chemie zwischen den Fast-Eheleuten ausmacht: "Einerseits tänzerisch, dass sie beide wirklich auf einer Welle sind und zusammen super eingespielt sind, und da wirklich so eine Energie auf die Fläche bringen, die enorm ist. Andererseits haben sie durch ihren Sohn einen ganz anderen Familienzusammenhalt."



