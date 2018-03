Mit dieser Nachricht lösten Lisa und Lena (15) eine Diskussionswelle aus: Sie brechen mit 15 die Schule für die Karriere ab! Sänger Gil Ofarim (35), selbst zweifacher Papa, gibt den Zwillingen im Promiflash-Interview Rückendeckung: "Also ich muss da gar nichts sagen, denn ich hab selber die Schule abgebrochen, denn ich konnte nicht mehr." Gil war ein weltweiter Teenie-Superstar, die Schule hätte er nebenbei gar nicht mehr geschafft. Bei seinen eigenen Kids wäre er aber etwas strenger: "Also in meiner Position ist das schwer zu sagen, aber ich würde ihnen sagen: ‘Mach die Schule fertig!’"



