Was für eine unterhaltsame Party-Gesellschaft! Das Thanksgiving-Fest gehört in den Vereinigten Staaten von Amerika zu den beliebtesten Traditionen des Landes. Kein Wunder also, dass auch die Stars den Feiertag gebührend begehen. So zelebrierte auch Sängerin Katy Perry (33) das Pilgerfest in diesem Jahr auf eine ganz besondere Art: Mit ihrer Familie und Hündchen Nugget schmiss die 33-Jährige eine Megafeier – und ließ ihre Follower auf Instagram teilhaben. Das absolute Highlight der Party-Posts: Katys ulkiger Pastorenpapa, der mit Goldkette und Sonnenbrille den Truthahn präsentierte!



