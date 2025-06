Lauren Sánchez vermisste Katy Perry bei ihrer Luxushochzeit

Die Hochzeitsfeier von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) in Venedig soll eines der Highlights der internationalen High Society werden – doch ein Gast fehlte der Braut anscheinend ganz besonders: Katy Perry (40). Die Sängerin reist gerade durch Australien, wo sie im Rahmen ihrer Lifetimes-Tour einige Konzerte gibt. Die "Firework"-Sängerin veröffentlichte auf Instagram sonnige Schnappschüsse von einem Trip zur idyllischen Rottnest Island, darunter auch ein seltenes Bild ihrer Tochter Daisy Dove. Die Braut des Amazon-Gründers hatte für ihr Fehlen daher vollstes Verständnis, hinterließ aber dennoch einen liebevollen Kommentar: "Wir vermissen dich, Katy".

Während Katy die australische Sonne und die Gesellschaft der niedlichen Quokkas genießt, sorgte ihr Ex-Partner Orlando Bloom (48) in Venedig für Aufsehen. Zur Hochzeitszeremonie der Milliardäre reiste der Schauspieler mit anderen prominenten Gästen wie Kim Kardashian (44) und Leonardo DiCaprio (50) an und schien die Feierlichkeiten in vollen Zügen zu genießen – trotz unvorhersehbarer Wetterkapriolen. Besonders ins Auge fiel eine glamouröse Unbekannte, mit der Orlando nach dem Pre-Wedding-Dinner vertraut wirkte. Ein Arm um die Schultern und Lachen auf einem Wassertaxi – die Szene heizte die Gerüchte um neue Flirts und sein frisch erklärtes Liebes-Aus mit Katy an.

Das frühere Traumpaar Katy und Orlando durchlebte seit 2016 einige Höhen und Tiefen, bevor 2020 Tochter Daisy Dove das Licht der Welt erblickte. Nachdem im Laufe des Monats immer wieder Gerüchte über Spannungen innerhalb der Beziehung aufgekommen waren, scheint die Trennung nun endgültig zu sein. Gründe wie beruflicher Stress, schwächelnde Projekte und öffentliche Kritik könnten eine Rolle gespielt haben. Besonders auffällig: Katy wurde seit Wochen ohne ihren Verlobungsring gesichtet.

Getty Images, Getty Images Lauren Sánchez und Katy Perry

Instagram / katyperry Katy Perry in Australien, Juni 2025

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025