Spielt Katy Perry mit Video auf Trennung von Orlando an?

Katy Perry (40) hat mit einem kryptischen Post auf Instagram die Gerüchte um die Trennung von Orlando Bloom (48) befeuert. Die Popsängerin teilte ein Video in ihrer Story, das sich mit den "Gesetzen des Universums" befasst und darin die Bedeutung des Mondes für den Lebenszweck erklärt. Laut dem Clip, der sich auf die Mondphase des Geburtstags bezieht, ist Katy jemand, der "Dinge beendet, die nicht mehr dienlich sind, und neue Kapitel beginnt". Diese Aussage könnte als subtile Andeutung auf das Ende der Beziehung mit Orlando interpretiert werden, die erst kürzlich laut Medienberichten bestätigt wurde.

Das Paar, das 2016 erstmals zueinander fand, hatte eine turbulente Beziehung, geprägt von einer anfänglichen Trennung 2017 und einer anschließenden Wiedervereinigung. 2019 verlobten sich Katy und Orlando, 2020 wurde ihre gemeinsame Tochter Daisy geboren. Doch in den letzten Monaten mehrten sich Berichte, die auf Spannungen zwischen den beiden hindeuteten. Während Katy ihre Tour in Australien absolvierte, wurde Orlando bei einem Einzelausflug auf Kangaroo Island gesichtet. Ihre Wege kreuzten sich zwar in Australien, gemeinsame Auftritte gab es jedoch nicht. Der Schauspieler reiste inzwischen weiter nach Venedig, wo er solo bei der Hochzeit von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) gesichtet wurde.

Katy Perry, die seit Jahren auf der Bühne für ihre energiegeladene Persönlichkeit gefeiert wird, machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, wie sehr sie unter ihrer ersten Scheidung von Komiker Russell Brand (50) litt. Diese Erfahrung scheint ihre Sichtweise auf eine weitere Trennung geprägt zu haben. Freunde des Paares berichteten, dass in den letzten Monaten kaum noch Zeit füreinander gefunden wurde, was letztlich dazu führte, dass Katy ihren Verlobungsring ablegte. Auch auf ihrer aktuellen Tour deutete sie während einer Performance mit einem Kommentar über ihre Trennung an, dass sie eine schwierige Zeit durchmacht. Dabei bleibt sie ihrem Lebensmotto treu: Neues zu wagen und Vergangenes hinter sich zu lassen.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, September 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der Vanity-Fair-Oscar-Party 2025

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City