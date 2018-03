Dieses Mädchen sorgte 2002 für schlaflose Nächte: Dank ihrer Rolle des verfluchten Brunnenmädchens Samara bleibt Jungschauspielerin Daveigh Chase (27) unvergessen. Mit dem blassen, gruseligen Geisterkind von damals hat die attraktive US-Amerikanerin heute so gar nichts mehr gemein. Aus dem Albtraum eines jeden Horrorfans hat sich ein absoluter Hingucker entwickelt! Heute arbeitet Daveigh zwar ab und zu immer noch als Schauspielerin, an ihren "The Ring"-Erfolg konnte sie allerdings nie anknüpfen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de