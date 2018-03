Sie genießen ihren ersten richtigen Urlaub zu dritt. Nur vier Monate nach der Geburt ihres Sprösslings nehmen Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) den kleinen Emil-Ocean jetzt zum ersten Mal mit ans Meer. Unter der Sonne Fuerteventuras lässt es sich das Trio so richtig gut gehen. Ihre Fans vergessen sie dabei aber nicht: Zu einem Gute-Laune-Clip der drei schreibt Janni jetzt auf Instagram: "Family in the sun." Die Hashtags #family, #surfshop, #endlichsonne und #familygoals lassen keinen Zweifel: Sie sind rundum glücklich!



