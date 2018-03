Da staunte Larissa Marolt (25) nicht schlecht! Vor wenigen Tagen wurde die Nachricht publik, dass sich RTL von Sylvie Meis (39) trennt und sie bei Let's Dance durch Victoria Swarovski (24) als Neu-Moderatorin ersetzt. Für die Fans der Show ein Riesenthema: Alle diskutieren darüber! Nur an Schauspielerin Larissa Marolt gingen die Knaller-News völlig vorbei. Beim Mon Chérie Barbara Tag 2017 in München hat Promiflash die schöne Österreicherin mit der "Let's Dance"-Nachricht konfrontiert – und Larissa reagierte völlig überrascht: "Okay, das wusste ich nicht, noch nicht. Und das tut mir sehr leid. Das finde ich sehr schade, weil ich mag Sylvie sehr, sehr gerne. Das ist eine ganz tolle Persönlichkeit."



