Was macht der eigentlich? Wer sich fragt, wie Rocco Stark (31) sein Geld verdient, bekommt jetzt die Antwort. Der auf sein Aussehen bedachte Ochsenknecht-Spross führt nämlich ein eigenes Modegeschäft in Boltenhagen. Im "Atelier12 by Rocco Stark" kümmert er sich mit seinen Angestellten um die Modefans im hohen Norden. Aber wie macht sich Rocco eigentlich so als Chef? Das verraten er und eine eine Mitarbeiterin jetzt im Interview mit Promiflash: "Manchmal bin ich schon streng".



