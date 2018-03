Konflikte gibt es immer mal wieder – das wissen auch Melanie Müller (29) und ihr Gatte Mike Blümer nur zu gut! Gerade feierte das Paar seinen dritten Hochzeitstag. Auch wenn die beiden noch superverknallt sind, kracht es ab und zu auch richtig. Promiflash hat bei der Premiere der Dinnershow "Celebration" nachgehakt und herausgefunden, was die Turteltauben auf die Palme bringt: "Er vergisst sehr viel und momentan, da wir extrem viel Stress haben, ist er auch sehr gereizt", plauderte Melli aus. Trotzdem weiß sie auch besonders eine Eigenschaft an ihrem Liebsten zu schätzen: "Kennst du das, so einen schwulen Kumpel zu haben? Wir können uns viel erzählen."



